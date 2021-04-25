В Украине почти 8 тысяч новых заражений COVID, 231 человек умер
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области
В течение субботы, 24 апреля, в Украине обнаружили еще 7 930 случаев коронавируса, 231 больной умер, 3,6 тысячи были госпитализированы. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Как отмечается, среди 7 930 зараженных – 331 ребенок и 98 медработников.
Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек, болезнь унесла жизни 231 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
В субботу зафиксировали 6 574 выздоровления.
Осуществлено тестирований за сутки – 54 270 (в частности методом ПЦР-26 432, методом ИФА-6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 522).
Всего за все время пандемии в Украине заболело уже 2 025 271 человек, летальных исходов – 42 323.
Накануне главный санитарный врач Олег Ляшко отчитался об использовании первых доз вакцины индийского производства и обвинил три области в замедлении темпов вакцинации.