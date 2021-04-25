live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине почти 8 тысяч новых заражений COVID, 231 человек умер

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области

В течение субботы, 24 апреля, в Украине обнаружили еще 7 930 случаев коронавируса, 231 больной умер, 3,6 тысячи были госпитализированы. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Как отмечается, среди 7 930 зараженных – 331 ребенок и 98 медработников.

Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек, болезнь унесла жизни 231 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

В субботу зафиксировали 6 574 выздоровления.

Осуществлено тестирований за сутки – 54 270 (в частности методом ПЦР-26 432, методом ИФА-6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 522).

Всего за все время пандемии в Украине заболело уже 2 025 271 человек, летальных исходов – 42 323.

Как сообщалось ранее, правительство установило размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после прививки. Если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 млн гривен.
 
Напомним, также Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса - до конца года должны сделать 47 миллионов прививок.
 

Накануне главный санитарный врач Олег Ляшко отчитался об использовании первых доз вакцины индийского производства и обвинил три области в замедлении темпов вакцинации.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Статистика снова растет: В Украине зафиксировали почти 17,5 новых COVID-больных В Украине более 12 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, сделали еще 4 тыс. прививок Каким COVID-больным нужна госпитализация: Комаровский назвал три главных признака Постковидный синдром: Врач назвал симптомы

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |