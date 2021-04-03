В Украине почти 400 тысяч человек записались в очередь на COVID-вакцинацию
В то же время, в стране получили первую прививку 286 647 человек, а завершили вакцинацию два человека
В Украине в листы ожидания на вакцинацию против коронавируса записались 399 032 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"По состоянию на 2 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека", - отметил глава Минздрава.
В то же время, всего в стране получили первую прививку 286 647 человек, тогда как завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, два человека.
В частности, за минувшие сутки привито 18 814 человек:
- г. Киев – 2 053 случая / 2 060 прививок;
- Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
- Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
- Днепропетровская область - 1 433 случая / 1 320 прививок;
- Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
- Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
- Закарпатская область - 393 случая / 440 прививок;
- Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
- Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
- Киевская область - 1 366 случаев / 270 прививок;
- Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
- Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
- Львовская область – 1 538 случаев / 1 160 прививок;
- Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
- Одесская область - 1 521 случай / 830 прививок;
- Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
- Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
- Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
- Харьковская область - 1 470 случаев / 1 930 прививок;
- Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
- Хмельницкая область - 1 144 случая / 680 прививок;
- Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
- Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
- Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.
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