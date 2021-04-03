В Украине почти 400 тысяч человек записались в очередь на COVID-вакцинацию

В то же время, в стране получили первую прививку 286 647 человек, а завершили вакцинацию два человека

В Украине в листы ожидания на вакцинацию против коронавируса записались 399 032 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"По состоянию на 2 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека", - отметил глава Минздрава.

В то же время, всего в стране получили первую прививку 286 647 человек, тогда как завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, два человека.