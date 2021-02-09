В Украине почти 30 газсбытов снизили январский тариф до предельной цены

Газсбыты снизили январский тариф до предельной цены Фото из открытых источников

В связи с этим в личных кабинетах потребителей за январь могла появиться переплата

В Украине почти 30 газоснабжающих компаний снизили январскую цену на голубое топливо, установив ее на уровне определенной Кабмином предельной цены 6,99 грн за кубометр. Об этом сообщает консультационный центр для населения "ГазПравда".

Отмечается, что ранее в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 гривни за кубический метр. Однако, по состоянию на 9 февраля еще пять компаний установили цену на январь ниже предельной – от 6,79 до 6,97 грн за кубический метр. В то же время одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 копеек – до 8,58 грн.

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"В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или же долг за январь", – говорится в сообщении.

Напомним, в январе граждане из разных уголков Украины вышли на акции протеста с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги. В частности, 10 января в Харьковской области местные жители перекрыли трассы и с плакатами "Люди – не быдло" и "Нет тарифогеноциду" требовали срочно пересмотреть тарифы.

Позже к ним присоединились жители Винницкой, Донецкой, Черновицкой областей и тому подобное.

Как следствие, правительство было вынуждено установить предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Позже также установили предельный тариф на распределение газа – он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.