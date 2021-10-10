В Украине планируют увеличить перечень профессий с обязательной COVID-вакцинацией

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Сейчас работники, которые не щепляться против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы

Минздрав Украины утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, однако перечень профессий, для которых прививки являются обязательными, могут расширить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Согласно приказу, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

В то же время по словам Радуцкого, в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

"Из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи, МИНЗДРАВ вынужден применять ограничения для непривитых", - отметил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения определило перечень профессий, для которых будет обязательная COVID-вакцинация. Соответствующий приказ уже утвердило Министерство юстиции. Он вступит в силу через месяц после публикации.