В Украине планируют увеличить минимальную зарплату до 7700 гривен, – Марченко

Предполагается также рост пенсионных выплат

В Министерстве финансов Украины решительно настроены увеличить минимальную заработную плату. Уже в 2022 году она может составить 7700 гривен. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала.

По его словам, в ведомстве достаточно умеренно закладывают рост социальных показателей.

"Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что эти деньги могут быть направлены на повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Предполагается также рост пенсионных выплат.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022 – 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – подытожил чиновник.

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Напомним, ранее мы писали, что правительство одобрило прогноз развития экономики на следующие 3 года, по которому, в 2022 году заработная плата вырастет более чем на 8%. Ожидается, что в 2023 году минималка составит 7176 грн.