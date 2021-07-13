В Украине планируют установить "антишпионские фильтры" в мобильных сетях

Такой проект был разработан еще в 2017 году

Государственная служба специальной связи и защиты информации разработала приказ, в котором предлагается установить в украинских мобильных сетях специальные фильтры, которые будут защищать звонки от действий шпионов. Об этом сообщает пресс-центр Госспецсвязи.

По предварительной информации, такой проект был разработан еще в 2017 году.

Отмечается, что его целью является предотвращение несанкционированного вмешательства в работу или использование телекоммуникационных сетей.

Отмечается, что приказ не будет касаться мобильного интернета или услуг связи, речь идет о сигнальном трафике внутри мобильных сетей.

То есть хакеры могут получить контроль над гаджетом того или иного лица, используя сигнальный трафик и так называемые СМС нулевого уровня.

Таким образом устройство будет заполнено невидимыми СМС-сообщениями, в то же время абонент об этом не узнает.

Согласно документу, техническое средство, которое будет осуществлять мониторинг связи, должно иметь возможность отслеживать весь трафик (международный, национальный).

Кроме этого, отмечена необходимость накапливать и сохранять статистические данные для получения информации о качестве работы сети, анализа проблем, выявления и анализа подозрительной или вредоносной активности.

В частности, должна быть обеспечена возможность накопления и хранения трафика за последние 7 суток.

Так, в случае обнаружения шпионского вмешательства в работу телекоммуникационной сети должна быть обеспечена возможность хранения связанного с событием трафика до 30 суток.

Напомним, ранее российские хакеры взломали сайт Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины и разместили на нем фейкову информацию об учения Sea Breeze-2021. Также зафиксировали попытки атаковать сайт Минобороны.