В Украине планируют снизить тариф на свет за счет отказа от ремонта электросетей

Проект будет рассмотрен на заседании 6 августа

Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./ КВт·ч до 1,44 грн/кВт·ч за счет изъятия у облэнерго средств на ремонты электрических сетей. Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, передает " РБК-Украина ".

По предварительным данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.

Отмечается, что льготный тариф 1,44 грн/кВт·ч будет действовать для всех категорий потребителей независимо от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф предлагается как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" так и за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи.

Отмечается, что НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./ КВт·ч, "Укргидроэнерго" - по 1 коп./ КВт·ч, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом за счет своих инвестиционных программ.