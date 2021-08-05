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В Украине планируют снизить тариф на свет за счет отказа от ремонта электросетей

Фото из открытых источников

Проект будет рассмотрен на заседании 6 августа

Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./ КВт·ч до 1,44 грн/кВт·ч за счет изъятия у облэнерго средств на ремонты электрических сетей. Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, передает "РБК-Украина".

По предварительным данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.

Отмечается, что льготный тариф 1,44 грн/кВт·ч будет действовать для всех категорий потребителей независимо от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф предлагается как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" так и за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи.

Отмечается, что НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./ КВт·ч, "Укргидроэнерго" - по 1 коп./ КВт·ч, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом за счет своих инвестиционных программ.

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Напомним, ранее мы писали, что Кабмин до 24 августа планирует определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения. В ОП обещают, что резкого роста тарифов на свет не будет.

 

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