В Украине планируют построить 19 ледовых арен

В 2021 году будет также построено и реконструировано 94 стадиона

В этом году начнется реализация отдельного проекта программы президента "Большое строительство" по построению в регионах 19 ледовых арен. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы, Кирилла Тимошенко, передает "РБК-Украина".

"Мы начали новый проект строительства хоккейных ледовых арен, в которых можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем.

Это 19 ледовых арен в наших регионах. И это строительство начнется уже, я надеюсь, в этом году, и в активную фазу войдет в следующем 2022 году", - сказал Тимошенко.

По данным заместителя главы ОП, ориентировочная стоимость проекта составляет 5,4 млрд гривен, из которых из государственного бюджета будет выделено финансирование в размере 4,7 млрд.

Он также напомнил о других спортивных проектах, реализуемых в ходе "Большого строительства".

В частности, в 2021 году будет построено и реконструировано 94 стадиона, а в 2020 году уже было восстановлено 99 спортивных арен.

Параллельно ведется также реконструкция и строительство бассейнов.

В этом году работы идут уже на 38 объектах водной спортивной инфраструктуры.

Еще одним проектом "Большого строительства", по словам Тимошенко, стала реконструкция ДЮСШ и спортивных интернатов.

Всего планируется реконструировать 18 спортинтернатов и 100 ДЮСШ в каждом регионе Украины.

Также отдельно запланировано строительство 10 тыс. спортивных площадок практически в каждом дворе в Украине.

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Напомним, ранее в Киеве налоговая милиция разоблачила в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах служебных лиц частного предприятия, которое неоднократно становилось победителем публичных торгов в программе "Большое строительство".