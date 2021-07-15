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В Украине планируют открыть пункты COVID-вакцинации в аптеках

Фото из открытых источников

К концу лета есть амбициозный план – сделать прививку 10 млн украинцам

В Украине планируют запустить вакцинацию от COVID-19 в аптеках, этот вопрос еще находится на рассмотрении. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родына в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", – пояснил он.

По его словам, сейчас в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации.

Также функционируют около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

В частности Родына напомнил, что до конца июля Украина получит еще 8 млн доз вакцин от коронавируса. 

По его словам, поставят 1 млн доз Pfizer, 2 млн доз американского препарата компании Moderna, а также вакцина CoronaVac.

Он отметил, что в целом Украина подписала контракты на поставку 34 млн доз вакцин, из них 20 млн – Pfizer. Их должны поставить до конца текущего года.

До конца лета планируется вакцинировать 10 млн украинцев, до конца года – сделать 47 млн прививок.

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Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения допускают повторную вакцинацию тех, кто прошел первый курс прививок. Однако пока нет четкого понимания, что будет дальше. В ведомстве убеждены, что те украинцы, которые проактивно настроены по вакцинации, 100% придут делать второй курс.

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