В Украине планируют финансировать реабилитацию COVID-больных за государственный счет

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Такой проект хотят реализовать в 2021 году

В Украине планируют ввести постковидную реабилитацию пациентов, получивших осложнения после болезни, за счет государства. Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, "британский" штамм коронавируса в Украине имеет прогрессивный характер и вызывает появление осложнений. В частности, чаще всего врачи диагностируют проблемы с нервной системой и легкими.

При этом Степанов добавил, что именно из-за этого в стране хотят ввести финансирование реабилитации украинцев, поборовших COVID-19. Такой проект планируют реализовать уже в этом году.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта, в Украине зафиксировали 10 533 новых случая COVID-19. Из них 367 детей и 250 медработников.