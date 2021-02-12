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В Украине первую прививку от COVID-19 сделают медику, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Фото из открытых источников

По его словам, сегодня каждый медик является героем

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому сделают первый укол вакцины от коронавируса COVID-19. По его словам, это обязательно будет медицинский работник. Об этом он заявил в эфире "Право на власть", сообщает ТСН

"Кому он (укол, - ред.) достанется. Он точно достанется медицинскому работнику. Потому что Украина приняла решение начинать компанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом", - отметил Ляшко.

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Также он подчеркнул, что считает любого медицинского работника героем, поэтому каждый медик может стать тем, кто получит первую прививку. Ляшко заявил, что "мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше". 

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина против коронавируса AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. 

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