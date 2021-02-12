В Украине первую прививку от COVID-19 сделают медику, - Ляшко
По его словам, сегодня каждый медик является героем
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому сделают первый укол вакцины от коронавируса COVID-19. По его словам, это обязательно будет медицинский работник. Об этом он заявил в эфире "Право на власть", сообщает ТСН.
"Кому он (укол, - ред.) достанется. Он точно достанется медицинскому работнику. Потому что Украина приняла решение начинать компанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом", - отметил Ляшко.
Также он подчеркнул, что считает любого медицинского работника героем, поэтому каждый медик может стать тем, кто получит первую прививку. Ляшко заявил, что "мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше".
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина против коронавируса AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги.