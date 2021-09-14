home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине ожидается похолодания: Прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

Осадков не прогнозируется

В Украине завтра, 15 августа, холодный атмосферный фронт принесет прохладную погоду в северные и западные области.  Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что осень даст о себе знать, прежде всего, туманами, которые будут стелиться ночью и утром в западных и Житомирской областях.

"Еще наслаждаемся теплом, но учитываем, что ночь и утро завтра будут существенно холоднее для северной половины Украины, поскольку холодный фронт прошел Украину уже сегодня, притянув за собой немного свежего северного воздуха, который в осеннюю пору уже не успевает прогреваться", - рассказывают синоптики.

Подкалывается, что на территории страны температура ночью будет на уровне +6-11 градусов, днем +18-23 градуса.

На Закарпатье несколько теплее: до + 26 градусов, в то время, как в горах Карпат будет прохладнее +13-15 градусов.

На юге и Донецкой области ожидается настоящее лето: ночью +12-17 градусов, днем +23-27 градусов.

Осадков не прогнозируется.

Укргидрометцентр

Новости по теме: На Украину надвигается похолодание: Синоптики назвали дату

Напомним, ранее мы писали, что в Украине в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности. Он продержится минимум до 15 сентября. Риск возникновения пожаров прогнозируется почти по всей территории страны, кроме большинства районов западных областей и Крыма.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

ДТП в Турции с участием туристического автобуса: Консул рассказал о состоянии пострадавших В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП, есть жертвы В Днепре произошло ДТП: Пострадало шестеро человек, среди них – двое детей В Киеве в ДТП столкнулись 8 автомобилей: Пострадал ребенок

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект