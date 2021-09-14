В Украине ожидается похолодания: Прогноз погоды на завтра

Осадков не прогнозируется

В Украине завтра, 15 августа, холодный атмосферный фронт принесет прохладную погоду в северные и западные области. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Отмечается, что осень даст о себе знать, прежде всего, туманами, которые будут стелиться ночью и утром в западных и Житомирской областях.

"Еще наслаждаемся теплом, но учитываем, что ночь и утро завтра будут существенно холоднее для северной половины Украины, поскольку холодный фронт прошел Украину уже сегодня, притянув за собой немного свежего северного воздуха, который в осеннюю пору уже не успевает прогреваться", - рассказывают синоптики.

Подкалывается, что на территории страны температура ночью будет на уровне +6-11 градусов, днем +18-23 градуса.

На Закарпатье несколько теплее: до + 26 градусов, в то время, как в горах Карпат будет прохладнее +13-15 градусов.

На юге и Донецкой области ожидается настоящее лето: ночью +12-17 градусов, днем +23-27 градусов.

Осадков не прогнозируется.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности. Он продержится минимум до 15 сентября. Риск возникновения пожаров прогнозируется почти по всей территории страны, кроме большинства районов западных областей и Крыма.