В Украине ожидается похолодание и "циклоническая элегия": Прогноз погоды на выходные

В субботу, 18-го сентября, ожидается +16...+22°C, на юге до +24°C, на севере местами +12...+ 15°C градусов

"Атмосферные фронты этого циклона будут поливать дождями практически все области. В субботу сухим еще побудет восток Украины, Приазовье, Крым. Однако в воскресенье осадки дойдут и туда", - говорится в заметке.

Фото: Наталья Диденко. facebook

По словам Диденко, в субботу, 18-го сентября, ожидается +16...+22°C, на юге до +24°C, на севере местами +12...+ 15°C градусов.

"19-го сентября существенно, до шерстяных пальто и толстых пуховиков, похолодает в западных областях - даже днем не выше +7...+ 12°C градусов", - предостерегает она.

В частности Диденко отмечает, что на севере страны, в Винницкой области также будет свежо, +12...+ 17°C градусов.

Большинство Левобережья еще получит от атмосферы бонус на +17...+ 24°C градуса.

Самой высокой ожидается выходными температура на Запорожье, Донетчине и в Крыму: +20...+ 25°C градусов. Но в дождях и там станет прохладнее.

"В Киеве в субботу + 15°C. В воскресенье + 12°C градусов. Временами дожди. На неделе будет еще холоднее", - прогнозирует синоптикиня.

Фото: Наталья Диденко. facebook

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