В Украине ожидается похолодание и "циклоническая элегия": Прогноз погоды на выходные
В субботу, 18-го сентября, ожидается +16...+22°C, на юге до +24°C, на севере местами +12...+ 15°C градусов
"Атмосферные фронты этого циклона будут поливать дождями практически все области. В субботу сухим еще побудет восток Украины, Приазовье, Крым. Однако в воскресенье осадки дойдут и туда", - говорится в заметке.
По словам Диденко, в субботу, 18-го сентября, ожидается +16...+22°C, на юге до +24°C, на севере местами +12...+ 15°C градусов.
"19-го сентября существенно, до шерстяных пальто и толстых пуховиков, похолодает в западных областях - даже днем не выше +7...+ 12°C градусов", - предостерегает она.
В частности Диденко отмечает, что на севере страны, в Винницкой области также будет свежо, +12...+ 17°C градусов.
Большинство Левобережья еще получит от атмосферы бонус на +17...+ 24°C градуса.
Самой высокой ожидается выходными температура на Запорожье, Донетчине и в Крыму: +20...+ 25°C градусов. Но в дождях и там станет прохладнее.
"В Киеве в субботу + 15°C. В воскресенье + 12°C градусов. Временами дожди. На неделе будет еще холоднее", - прогнозирует синоптикиня.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается новая волна похолодания с дождями. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.
Согласно сообщению, в первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.