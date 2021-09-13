В Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, – Минздрав

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Новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом.

Кузин отметил, что Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тыс. вакцин для прививки врачей.

"Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", – заявил главный санврач.

Он добавил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.

"Но окончательные количества, действительно, будут регулироваться спросом", – добавил Игорь Кузин.

Напомним, ранее в Минздраве пояснили, что сочетать вакцины от COVID-19 и сезонных болезней, в том числе ОРВИ, можно при соблюдении интервала в 14 дней.