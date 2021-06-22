В Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны
22 июня 1941 года началась немецко-советская война
Сегодня, 22 июня, в день начала немецко-советской войны, которая унесла жизнь каждого пятого украинца, в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны.
История памятной даты
Противостояние между Германией и СССР на территории Украины не прекращалось на протяжении 40 месяцев, а на 35 из них приходятся активные боевые действия. На украинских землях было проведено 29 из 76 стратегических наступательных операций, в ходе которых было обезврежено более 60% Вермахта.
По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн утратили убежище. В руины были превращены более 700 украинских городов и поселков городского типа и почти 30 тыс. сел.
Установление Дня памяти
День памяти установлен в Украине "с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвига и жертвенности … в поддержку инициативы общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и жертв нацистских преследований" согласно указу президента Украины Леонида Кучмы "О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине" от 17 ноября 2000 года № 1245/2000.
Кроме того, в 2011 году Верховная Рада утвердила обязательную минуту молчания по погибшим в войне – в 10:00. Также обеспечивается приостановка работы в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях, движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.
Кабмину поручено ежегодно приспускать государственный флаг Украины с черными лентами на домах органов государственной власти.