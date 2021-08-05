В Украине откроют первый безбарьерный туристический объект: Какая достопримечательность им станет

Запорожский остров Хортица станет доступным для людей с особыми потребностями

Facebook-страница Кирилла Тимошенко

Хортица станет первым в Украине инклюзивным туристическим объектом в рамках программы "Без барьеров". Об этом сообщает на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Уже ко Дню Независимости откроют Курган единства - самую высокую точку острова, с которой открывается невероятная панорама на Днепр и Запорожье. И впервые в истории на 16-метровый курган смогут подняться все желающие, независимо от возраста и состояния", - написал он.

Как известно, на острове будут спроектированы дорожки под углом 5%, а через каждые 800 м оборудуют площадки для отдыха.

По словам Кирилла Тимошенко, также полностью инклюзивным станет и Музей истории казачества, который годами стоял закрытым из-за аварийного состояния.

Еще одним безбарьерным объектом будет общественное пространство Казацкий круг, где планируют проводить концерты, фестивали и форумы.

Как сообщалось ранее, в географическом центре Украины возле села Марьяновка Черкасской области построят артобъект "Сердце Украины". Его откроют в канун 30-й годовщины Независимости Украины.