В Украине от коронавируса вакцинировали первый миллион человек

123 964 человека завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата

В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса COVID-19 получили 1 008 859 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата, почти 124 тысячи человек.