В Украине от коронавируса вакцинировали первый миллион человек
123 964 человека завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата
В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса COVID-19 получили 1 008 859 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Кроме того, завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата, почти 124 тысячи человек.
"С начала вакцинальной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу – 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 132 821 прививку", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время, выздоровели - 10 199 человек, а жертвами болезни стали 156 пациентов.