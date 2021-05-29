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В Украине от коронавируса вакцинировали первый миллион человек

Фото из открытых источников

123 964 человека завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата

В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса COVID-19 получили 1 008 859 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, завершили вакцинацию, то есть получили две дозы препарата, почти 124 тысячи человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу – 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 132 821 прививку", - говорится в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время, выздоровели - 10 199 человек, а жертвами болезни стали 156 пациентов.

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