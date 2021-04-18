В Украине от COVID-19 вакцинировали почти 450 тыс. человек, - Минздрав

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За весь период больше всего прививок сделали в столице

За прошедшие сутки прививки от COVID-19 получили 3333 человека, всего с начала кампании по вакцинации проведено 449 197 прививок. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Всего с начала кампании по вакцинации проведено 449 197 прививок. Вакцинировано – 449 194 человека, из них получили первую дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом)", - рассказали в ведомстве.

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Как отмечается, наибольшее количество прививок за 17 апреля 2021 года было проведено в Донецкой области – 620 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в г. Киеве (42 748 прививок).

Кроме этого, накануне много прививок также сделали во Львовской (401), Одесской (381) и Днепропетровской (284) областях. Меньше всего прививок сделали в Сумской (15), Черниговской (22), Закарпатской (24), Черкасской (27) и Кировоградской (29) областях.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, для начала массовой вакцинации от коронавируса всех желающих необходимо, чтобы в Украине был не менее 1 млн доз вакцин.