В Украине "оранжевой" остается одна область, остальные - "желтые"

В Донецкой области процент от эпидемического порога составляет 101,5%

Как отмечается, к оранжевой зоне отнесена Донецкая область, где процент от эпидемического порога составляет 101,5%. Уровень госпитализаций в области составляет 41,3 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом для лечения больных COVID-19 - 43,3% при предельном показателе 65%.

Согласно информации Минздрава, также ни в одном регионе не превышен показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 25,7 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 26,1% при предельном показателе 65%.

МИНЗДРАВ

Напомним, по состоянию на утро 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 165 233 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 5138 новых случаев заражением, летальных исходов – 227, выздоровели - 17 102 человека.