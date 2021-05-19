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В Украине "оранжевой" остается одна область, остальные - "желтые"

Фото из открытых источников

В Донецкой области процент от эпидемического порога составляет 101,5%

По состоянию на 19 мая Донецкая область находится в оранжевой зоне эпидемической опасности, остальные регионы - в желтой зоне. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Как отмечается, к оранжевой зоне отнесена Донецкая область, где процент от эпидемического порога составляет 101,5%. Уровень госпитализаций в области составляет 41,3 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом для лечения больных COVID-19 - 43,3% при предельном показателе 65%.

Согласно информации Минздрава, также ни в одном регионе не превышен показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 25,7 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 26,1% при предельном показателе 65%.

МИНЗДРАВ

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Напомним, по состоянию на утро 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 165 233 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 5138 новых случаев заражением, летальных исходов – 227, выздоровели - 17 102 человека.

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