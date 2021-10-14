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В Украине оформили первый миллион электронных больничных

Е-больничный Фото из открытых источников

Услуга особенно актуальна во времена пандемии коронавирус

Врачи в Украине оформили более миллиона электронных больничных с момента их запуска-1 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Более миллиона электронных больничных. Именно столько документов оформили врачи через две недели после запуска услуги по всей стране. Сейчас услуга особенно актуальна. Вместе с пандемией коронавируса начинаются и сезонные болезни. Очень важно разгрузить врачей, упростить получение страховых выплат и сократить контакты между людьми. Этот результат - подтверждение, насколько украинцы хотели получить услугу в этом формате. Электронные больничные пытались внедрить 10 лет. И наконец мы сделали этот важнейший шаг к началу режима paperless в медицине ".

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Напомним, с 1 октября Украина полностью перешла на электронные больничные. Оформление всех справок происходит исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

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