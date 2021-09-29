В Украине одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей, - Шкарлет

Имеющаяся статистика демонстрирует, что успешность вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависит от добросовестности работы органов местной власти

"Вакцинация среди педагогов продолжается. Сегодня отдельные области демонстрируют увеличение показателей охвата прививкой учителей. Это чрезвычайно важно, и я благодарю коллег за сознательный выбор здоровья и безопасности", - говорится в заметке.

По его словам, в целом по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей.

"По оперативной информации местных органов управлений образованием, по состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) – неполный цикл; не вакцинированы – 203 тыс. (31%)", - отметил Шкарлет.

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Глава Минобразования в очередной раз подчеркнул, что "сейчас в Украине имеется достаточное количество вакцин и мобильных бригад, чтобы учителя и персонал школ ускорили темпы вакцинации и все без исключения регионы достигли 80%, необходимых для очной работы школ в условиях желтой зоны".

По словам Шкарлета, имеющаяся статистика демонстрирует, что успешность вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависит от добросовестности работы органов местной власти.

Он также проинформировал о лучших регионах, где самое большое количество вакцинированного персонала школ (полный цикл).

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Среди них: Полтавская область – 58,5%, Черкасская – 56%, г. Киев – 55,4%, Киевская – 52,8%, Житомирская – 52,5%, Винницкая – 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в таких областях: Ровенской – 46,6%, Львовской – 44,3%, Одесской – 43,9%, Ивано-Франковской – 41%.

"МОН еженедельно будет обновлять статистику прививки среди педагогов, чтобы и родители, и ученики владели достоверной информацией и чувствовали себя в безопасности", - добавил Шкарлет.

Кроме этого, он призвал каждого учителя и сотрудника учебного заведения не медлить и приобщаться к большинству своих коллег, которые уже выбрали защищенность от COVID-19.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с 23 сентября учебный процесс в учебных заведениях будет продолжен, а школы, где не вакцинировано 80% учителей, будут работать дистанционно.