home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей, - Шкарлет

Фото из открытых источников

Имеющаяся статистика демонстрирует, что успешность вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависит от добросовестности работы органов местной власти

В Украине по состоянию на 29 сентября одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Telegram.

"Вакцинация среди педагогов продолжается. Сегодня отдельные области демонстрируют увеличение показателей охвата прививкой учителей. Это чрезвычайно важно, и я благодарю коллег за сознательный выбор здоровья и безопасности", - говорится в заметке.

По его словам, в целом по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей.

"По оперативной информации местных органов управлений образованием, по состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) – неполный цикл; не вакцинированы – 203 тыс. (31%)", - отметил Шкарлет.

Новости по теме: Дети чаще болеют коронавирусом: Как уберечь учеников от заражения в школе

Глава Минобразования в очередной раз подчеркнул, что "сейчас в Украине имеется достаточное количество вакцин и мобильных бригад, чтобы учителя и персонал школ ускорили темпы вакцинации и все без исключения регионы достигли 80%, необходимых для очной работы школ в условиях желтой зоны".

По словам Шкарлета, имеющаяся статистика демонстрирует, что успешность вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависит от добросовестности работы органов местной власти.

Он также проинформировал о лучших регионах, где самое большое количество вакцинированного персонала школ (полный цикл).

Новости по теме: В школах Киева откроют пункты вакцинации против коронавируса

Среди них: Полтавская область – 58,5%, Черкасская – 56%, г. Киев – 55,4%, Киевская – 52,8%, Житомирская – 52,5%, Винницкая – 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в таких областях: Ровенской – 46,6%, Львовской – 44,3%, Одесской – 43,9%, Ивано-Франковской – 41%.

"МОН еженедельно будет обновлять статистику прививки среди педагогов, чтобы и родители, и ученики владели достоверной информацией и чувствовали себя в безопасности", - добавил Шкарлет.

Кроме этого, он призвал каждого учителя и сотрудника учебного заведения не медлить и приобщаться к большинству своих коллег, которые уже выбрали защищенность от COVID-19.

Новости по теме: В Минздраве рассказали, кто будет контролировать вакцинацию персонала в школах

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с 23 сентября учебный процесс в учебных заведениях будет продолжен, а школы, где не вакцинировано 80% учителей, будут работать дистанционно.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Воздвижение Креста Господня: история, запреты, приметы Рождество Богородицы: История праздника, мировые традиции и запреты

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект