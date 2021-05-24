В Украине одна область полностью готова к переходу в "зеленую" зону карантина

В Винницкой области все показатели по COVID-19 соответствуют "зеленой" зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К слову, сейчас в "оранжевой" зоне остается Донецкая область. Это единственный регион, где превышен показатель по COVID-19 - выше нормы процент от эпидпорога (101,5% при норме 100%).

Также "зеленой" зоне по показателю процента от эпидпорога соответствуют Киев (32,9%), Закарпатская (49,8%), Киевская (48,9%), Николаевская (42%) и Полтавская (46,2%) области.

В частности, процент от эпидемического порога в этом регионе составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования - 4,6%.

Напомним, "зеленый" уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается сразу на всей территории, если заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов.

Как сообщалось, в Украине зафиксирован резкий спад новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки выявили лишь 1334 новых больных.