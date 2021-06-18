В Украине объявлено штормовое предупреждение: В каких областях ждать непогоды

Непогода в Днепре Информатор Днепр

Дождливо в южных областях

Сегодня в западных, центральных и северных регионах страны ожидается сухая погода. Впрочем, на другой территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в южной части и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

На сайте Центра указано, что дожди будут в Харьковской, Кировоградской, Днепровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Отметим, что в Украине прошлую неделю дожди шли ежедневно. Эта неделя также началась с них, но они постепенно уходят. Ожидается, что в выходные будет сухо в большинстве областей Украины.

В Запорожской области в результате сильных дождей произошло повышение уровней воды, в частности на побережье Азовского моря были затоплены базы отдыха, а также частные домовладения.