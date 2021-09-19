В Украине объявлено штормовое предупреждение: В каких областях ждать непогоду

Объявлен І уровень опасности - желтый

Украинцев предупредили о штормовом ветре и ливнях, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

Отмечается, что в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются значительные дожди.

В западных областях порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области ночью 19 сентября значительный дождь (и уровень опасности, желтый).

Кроме того, ожидается подъем уровня воды:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5 - 1,5 м;

на реках Закарпатья 0,3-1,5 м;

на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 м.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В частности 19-21 сентября на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м. На р. Припять в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ.

Объявлен І уровень опасности-желтый.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается новая волна похолодания с дождями. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.