В Украине из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение

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В западных и северных областях ожидаются порывы ветра

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 2 сентября. Информация об этом размещена на сайте Укргидрометцентра.

В частности, завтра ночью в западных и северных областях, днем в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Как сообщалось, накануне западные области Украины накрыл ливень, из-за чего поднялся уровень воды в реках. Существовала угроза подтоплений и оползней.

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Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первый день осени будет прохладная погода.