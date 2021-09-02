В Украине из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение
В западных и северных областях ожидаются порывы ветра
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 2 сентября. Информация об этом размещена на сайте Укргидрометцентра.
В частности, завтра ночью в западных и северных областях, днем в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Как сообщалось, накануне западные области Украины накрыл ливень, из-за чего поднялся уровень воды в реках. Существовала угроза подтоплений и оползней.
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Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первый день осени будет прохладная погода.