В Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ветра: Прогноз погоды на сегодня

В восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с

На востоке, юге и в центральной части Украины объявлено штормовое предупреждение на 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

"По данным Укргидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют на сегодня теплую погоду почти во всех областях, только на востоке страны сохранятся дожди.

Так в западных областях будет сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +22 градусов, а ночью от +8 до +12 градусов.

На востоке ожидаются незначительные осадки. Днем на столбиках термометров можно будет увидеть +16...+19 градусов, а ночью +9...+11 градусов.

На севере температура днем составит +14...+17 градусов, а ночью +9...+11 градусов.

В южных регионах воздух днем прогреется до +20...+23 градусов, но ночью температура опустится до +10...+13 градусов.

Укргидрометцентр

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Ранее сообщалось, что в этом году осень в Украине будет сухой, особенно в октябре. Также вероятны ранние заморозки, могущие представлять опасность. Согласно прогнозам, также может быть довольно теплым и ноябрь, с температурами выше многолетней нормы.