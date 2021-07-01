В Украине объявили штормовое предупреждение на завтра: Где ждать непогоды

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Непогода обойдет лишь восточные регионы страны

В Украине завтра, 2 июля, будет наблюдаться ухудшение погодных условий почти на всей территории страны, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом содержится на сайте Укргидрометцентра.

"2 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

При этом в ГСЧС добавили, что 1-3 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) также ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 1,3 м над уровнями на 8 час 30 июня, без негативных последствий.

"При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в стране также было объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. На днях от удара молнией погибли два человека, также есть пострадавшие.