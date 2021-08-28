В Украине объявлено штормовое предупреждение: Где ожидать непогоду

На западе страны прогнозируются сильные дожди

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресслужбу ГСЧС .

Отмечается, что на западе страны прогнозируются сильные дожди.

В частности с данным Укргидрометцентра, 29 августа ночью на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются ливни.

Новости по теме: Синоптики объявили штормовое предупреждение: Часть Украины укроет туман

Напомним, ранее мы писали, что синоптики прогнозируют, что в последние выходные лета, 28-29 августа, в Украине похолодает и будут идти дождьИ. дождливая погода ожидаются в 10 областях. В Винницкой области будет еще и гроза.