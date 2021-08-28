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В Украине объявлено штормовое предупреждение: Где ожидать непогоду

Штормовое предупреждение Фото из открытых источников

На западе страны прогнозируются сильные дожди

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресслужбу ГСЧС.

Отмечается, что на западе страны прогнозируются сильные дожди.

В частности с данным Укргидрометцентра, 29 августа ночью на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются ливни.

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Напомним, ранее мы писали, что синоптики прогнозируют, что в последние выходные лета, 28-29 августа, в Украине похолодает и будут идти дождьИ. дождливая погода ожидаются в 10 областях. В Винницкой области будет еще и гроза.

Как сообщалось ранее, синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре. По их данным, в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме.

 
 
 
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