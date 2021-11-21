В Украине объявлено штормовое предупреждение: Где ожидается непогода

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Сильный ветер прогнозируется почти во всех областях, кроме южных

В Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в данных Укргидрометцентра.

Как отмечается, шквалы ночью ожидаются в западных и северных областях.

Кроме того, днем в большинстве регионов Украины прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

Вместе с тем в Киеве и Киевской области порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с.

Укргидрометцентр

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Как сообщалось ранее, с четверга в Украину придут дожди, местами с мокрым снегом, с постепенным повышением дневной температуры до 5-11° на выходных.

Также вчера Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины объявило штормовое предупреждение в столице. По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра были 15-24 м/с (и уровень опасности, желтый).