В Украине объявили штормовое предупреждение: Страну накроют грозы, местами с градом

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Ухудшение погодных условий ожидается завтра, 9 июня

Завтра, 9 июня, на всей территории Украины пройдут грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).

Укргидрометцентр

В то же время в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В Киеве в ночь на 9 июня осадков не ожидают, днем пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Синоптики считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.