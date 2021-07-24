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В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Пожарная опасность будет удерживаться с 24 по 26 июля

В Украине до понедельника, 26 июля, будет удерживаться самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской областях и в Крыму, 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Поэтому ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

В частности, в период пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать на автомобиле в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

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Напомним, сегодня, 24 июля, в Украине ожидается переменно облачная погода, однако без осадков. Температура воздуха днем на западе составит от +23 до +27, на севере и в центре - от +24 до +28, на востоке и юге - от +26 до +28 градусов.

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