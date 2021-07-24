В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Пожарная опасность будет удерживаться с 24 по 26 июля

"По данным Укргидрометцентра, 24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской областях и в Крыму, 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Поэтому ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

В частности, в период пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать на автомобиле в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, сегодня, 24 июля, в Украине ожидается переменно облачная погода, однако без осадков. Температура воздуха днем на западе составит от +23 до +27, на севере и в центре - от +24 до +28, на востоке и юге - от +26 до +28 градусов.