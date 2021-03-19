В Украине объявили о старте второго этапа вакцинации: Что им предусмотрено

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Профильный министр уверяет, что сейчас ежедневно прививки получают более 10 тысяч человек

Украина перешла ко второму этапу вакцинации, на котором государство вакцинирует людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививок. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в выступлении с трибуны Верховной Рады, передает УП.

"Дорожная карта вакцинации предусматривает 5 основных этапов. Меньше, чем за месяц, а, как известно, первая прививка в Украине была сделана 24 февраля, мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей", - отметил он.

При этом глава Минздрава также сообщил, что "на сегодня в Украине вакцинировано 92 713 людей". За минувшие сутки, 18 марта, прививки сделали почти 11 тысячам.

В то же время в листе ожидания находятся более 290 тысяч человек.

К этому времени мобильные бригады приезжали в больницы для вакцинации медиков. Также остатками доз вакцинировали публичных лиц.

Напомним, в декабре оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил дорожную карту по вакцинации население против COVID-19.

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Предполагалось 5 таких этапов:

Заметим, вакцинация в Украине является добровольной, а для людей из групп риска - бесплатной.