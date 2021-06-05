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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Граждан призывают быть особенно осторожными

В северных регионах Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"По данным Укргидрометцентра, 5-6 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, такой уровень пожарной опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Напомним, по прогнозам синоптиков в воскресенье, 6 июня, в Украине ожидаются дожди на всей территории страны, местами грозы. 

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