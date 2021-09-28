В Украине обновили водительское удостоверение до европейских требований: Что изменилось

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Сейчас по-новому отображается информация об ограничениях в управлении транспортом

В Украине вступили в силу изменения к украинскому водительское удостоверение, для соответствия европейским требованиям. Об этом говорилось в Facebook Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Как отмечается, было изменено отражение информации об ограничениях в управлении транспортным средством.

"Отныне вместо пиктограмм (например, очки) на водительских правах будут коды, которые используются в водительских документах в ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Кабмин внес изменения и в подготовку водителей. В частности, одновременное открытие двух категорий теперь происходит путем сдачи экзаменов только по высшей из них. Но это не относится к категориям B1, B, BE.

"Например, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С", - пояснили в МВД.

Также изменения касаются и возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения. Водитель, который имел несколько открытых категорий, для возврата прав теперь будет сдавать экзамены только по высшей категории.

А при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) теперь не нужно предоставлять дополнительные документы, чтобы подтвердить навыки управления. Навыки подтверждаются удостоверением водителя.

"Также увеличен срок действия результата успешно сданного теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Отныне он действует 2 года, но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств", - добавили в министерстве.

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Как сообщалось ранее, в Украине с 24 сентября вступило в силу постановление, согласно которому хранение автомобильных номерных знаков стоит 10,8 гривни за сутки (9 гривен без учета НДС). Для получения этой услуги понадобятся такие документы: заявление и документы, удостоверяющие личность; регистрационные документы на транспортное средство, платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату государственной услуги.