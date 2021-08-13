home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине обновили правила въезда для паломников: Что изменилось

Паломники в Украине. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Паломники и лица без гражданства должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило для иностранных паломников правила въезда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.

Кроме того, иностранные паломники должны иметь один из следующих документов:

  • отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;
  • иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

В противном случае пересечение границы будет запрещено. Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проходить температурный скрининг.

Новости по теме: МВД предупреждает за полгода: На Рош ха-Шана будут пускать только вакцинированных хасидов
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Чередниченко: Власть фабрикует дела против Медведчука, чтобы не дать ему возможности работать в Раде Более 60% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан, - опрос Судебный процесс над Виктором Медведчуком остается в центре внимания крупнейших немецких СМИ Либерман заявил, что нет никаких оснований содержания Медведчука под домашним арестом

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект