В Украине обновили перечень электромобилей, подпадающих под дополнительный налог
Всего в списке 174 машины, лишь четыре из которых электромобили
Министерство экономического развития Украины обновило список автомобилей, за которые их владельцы должны уплатить налог в размере 25 000 гривен. Об этом сообщает AutoGeek.
Как отмечается, всего в списке 174 машины, лишь четыре из которых электромобили. Также там указаны и модели, имеющие гибридную силовую установку.
Согласно решению правительства, в перечень автомобилей, за которые украинцы должны платить дополнительный налог попали машины не старше 5 лет и стоимость которых превышает 375 минималок, то есть 2 200 000 гривен.
Владельцы автомобилей должны оплатить за них 25 000 гривен в течение 60 дней. Если это не сделать в определенный срок, сумма будет расти. В частности, при увеличении срока до 90 дней нужно дополнительно заплатить 10% от суммы. При превышении и этого срока к сумме прибавится еще 20%.
Если же владелец будет игнорировать и далее уплату налога, машину могут даже арестовать в качестве налогового залога. В таком случае пользоваться машиной можно, но продать или подарить ее не получится.
Существует и такая норма, когда налоговики самостоятельно продают арестованный автомобиль, забирают соответствующую сумму на уплату налога, а остальное возвращают владельцу. Однако такие ситуации редкость – обычно сразу после ареста владельцы оплачивают все счета.
Как отмечалось, в список попали четыре электрические модели:
- Porsche Taycan 4S,
- Porsche Taycan Turbo,
- Porsche Taycan Turbo S,
- Tesla Model X.
Среди гибридов, за которые придется платить налог, значатся:
- Land Rover Range Rover,
- Land Rover Range Rover Sport,
- Porsche Panamera 4E-Hybrid,
- Porsche Panamera 4E-Hybrid Executive,
- Porsche Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo,
- Porsche Panamera 4S E-Hybrid,
- Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive,
- Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo,
- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid,
- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive,
- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo,
- Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid,
- Porsche Cayenne E-Hybrid,
- Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid,
- Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid.
Ранее сообщалось, что в Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию для военных Storm. Ее модель разработал и изготовил конструктор, кандидат технических наук Украины Александр Кузнецов и его команда.