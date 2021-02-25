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В Украине обновили перечень электромобилей, подпадающих под дополнительный налог

Фото из открытых источников

Всего в списке 174 машины, лишь четыре из которых электромобили

Министерство экономического развития Украины обновило список автомобилей, за которые их владельцы должны уплатить налог в размере 25 000 гривен. Об этом сообщает AutoGeek.

Как отмечается, всего в списке 174 машины, лишь четыре из которых электромобили. Также там указаны и модели, имеющие гибридную силовую установку.

Согласно решению правительства, в перечень автомобилей, за которые украинцы должны платить дополнительный налог попали машины не старше 5 лет и стоимость которых превышает 375 минималок, то есть 2 200 000 гривен.

Владельцы автомобилей должны оплатить за них 25 000 гривен в течение 60 дней. Если это не сделать в определенный срок, сумма будет расти. В частности, при увеличении срока до 90 дней нужно дополнительно заплатить 10% от суммы. При превышении и этого срока к сумме прибавится еще 20%.

Если же владелец будет игнорировать и далее уплату налога, машину могут даже арестовать в качестве налогового залога. В таком случае пользоваться машиной можно, но продать или подарить ее не получится.

Существует и такая норма, когда налоговики самостоятельно продают арестованный автомобиль, забирают соответствующую сумму на уплату налога, а остальное возвращают владельцу. Однако такие ситуации редкость – обычно сразу после ареста владельцы оплачивают все счета.

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Как отмечалось, в список попали четыре электрические модели:

  • Porsche Taycan 4S,
  • Porsche Taycan Turbo,
  • Porsche Taycan Turbo S,
  • Tesla Model X.

Среди гибридов, за которые придется платить налог, значатся:

  • Land Rover Range Rover,
  • Land Rover Range Rover Sport,
  • Porsche Panamera 4E-Hybrid,
  • Porsche Panamera 4E-Hybrid Executive,
  • Porsche Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo,
  • Porsche Panamera 4S E-Hybrid,
  • Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive,
  • Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo,
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid,
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive,
  • Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo,
  • Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid,
  • Porsche Cayenne E-Hybrid,
  • Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid,
  • Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid.

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Ранее сообщалось, что в Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию для военных Storm. Ее модель разработал и изготовил конструктор, кандидат технических наук Украины Александр Кузнецов и его команда.

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