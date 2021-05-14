В Украине обнаружили пять случаев малярии среди моряков, один умер

Все они в течение последнего полугода бывали в странах Африки

В Украине выявили пять случаев заражение малярией - все больные являются работниками морских судов, которые курсировали в страны Африки. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья .

Согласно сообщению, в начале мая в Одессе случай малярии подтвердили у 43-летнего мужчины, который в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна, на котором осуществлялись перевозки в порты Анголы. Его доставили в медучреждение на шестой день после проявления симптомов, а на следующий день его состояние ухудшилось, после чего мужчину перевели в реанимацию городской инфекционной больницы.

Кроме того, в Одесской области один случай малярии стал летальным - умер 31-летний мужчина, который в течение последнего пол года работал поваром на борту морского судна, курсировало до Сенегала, Кот-д'ивуара и Конго.

В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса не получал противомалярийные препараты.

Кроме того, на борту морского судна находились шестеро моряков - украинцев, которые вернулись в Украину. Так, двое из них заболели малярией и были госпитализированы в Херсоне и Николаеве.

В частности, в Херсоне больной обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни только после разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

Также в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - в 35-летнего мужчину, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри Ланка, Сингапур).

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Напомним, в марте в Харькове в результате заражения малярией умерла 40-летняя женщина, которая недавно вернулась из Танзании.