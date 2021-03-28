В Украине обнаружили еще почти 12 тыс. новых заражений COVID-19, 203 человека умерли

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано еще 11 932 новых случая коронавируса, болезнь унесла жизни 203 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 052 человека.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Учитывая две сотни летальных исходов в субботу от Covid в Украине с начала пандемии умерли уже 31 954 человека.

По данным Минздрава, выздоровело 3 343 человека. Осуществлено тестирований за сутки-76 335 (в частности методом ПЦР-37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 624).

Новости по теме: От коронавируса умер известный украинский художник Орест Криворучко

Напомним, накануне в Украине был зафиксирован антирекорд больных - 17 424 новых случая коронавируса, 290 больных умерли.