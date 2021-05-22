В Украине обнаружили еще 4 606 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области

В Украине по состоянию на 22 мая зафиксировано 4 606 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19. В частности, заболели 269 детей и 108 медработников, передает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки было:

госпитализировано - 1 665 человек;

выписано из больниц - 2 050 человек;

летальных исходов - 178;

выздоровело - 12 586 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 62 750 (в частности методом ПЦР - 27 443, методом ИФА - 11 957);

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 350.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 179 988 человек;

выздоровело - 1 941 625 человек;

летальных исходов - 49 279;

проведено ПЦР-тестирований - 9 997 488.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

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Напомним, на днях глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что одобрены на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19.