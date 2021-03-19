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В Украине обнаружили два случая нового штамма коронавируса

Фото из открытых источников

Абсолютно новый штамм зафиксировали во Львовской и Луганской областях

Во Львовской и Луганской областях выявили случаи совершенно нового штамма коронавируса. Об этом сообщает "4 канал".

"Украина присылает образцы коронавируса, взятые у больных, в Германию, и в большинстве из них выявляли уже известные штаммы вируса. Однако у одного жителя Львовской области и одного жителя Луганской области обнаружили коронавирус с изменениями в РНК, ранее неизвестными специалистам", - сказала главный эпидемиолог Львовской области, глава Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко.

По ее словам, в области выявили 169 случаев повторного заражения коронавирусом. Кроме того, она отметила, что сейчас увеличивается количество больных лиц среднего возраста и детей, а также уменьшается инкубационный период — с 14 до 3-5 суток после контакта с больным, и сейчас вирус более заразным.

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Напомним, ранее заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик сообщила, что "британский" штамм коронавируса был завезен на территорию Закарпатской области еще зимой.

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