В Украине обнаружили более 5 тысяч новых случаев коронавируса, 193 человека умерли

Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях

В Украине обнаружили 5372 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки, 8 мая. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в этот период госпитализировали 2 599 человек; умерли 193 человека, а выздоровел 9 181 человек.

Также за вчера сделали 46 516 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 21 796, методом ИФА - 4 859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 861).

Итого, за все время пандемии в Украине заболели 2 119 510 человек; выздоровел 1 759 751 человек; умерли 46 393 пациента.

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Стоит заметить, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

Напомним, ранее врач-инфекционист заявил, что сейчас у инфицированных COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии, в частности: температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, а также дезориентация в пространстве и времени.