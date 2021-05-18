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В Украине обнаружили более 2,16 млн случаев COVID-19, за сутки заболели 4 095 человек

Фото из открытых источников

За сутки выполнили 61 110 тестов

По состоянию на 18 мая в Украине обнаружили 2 160 095 случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки заболели 4 095 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо". 

Согласно сообщению, накануне заболели 235 ребенка и 162 медработника, госпитализировали 999 человек, от осложнений умерли 285 человек. 

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 425 случаев;
  • Винницкая область – 44 случая;
  • Волынская область – 135 случаев;
  • Днепропетровская область – 220 случаев;
  • Донецкая область – 428 случаев;
  • Житомирская область – 30 случаев;
  • Закарпатская область – 58 случаев;
  • Запорожская область – 265 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 73 случая;
  • Киевская область – 229 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 111 случаев;
  • Львовская область – 118 случаев;
  • Николаевская область – 186 случаев;
  • Одесская область – 148 случаев;
  • Полтавская область – 275 случаев;
  • Ровенская область – 425 случаев;
  • Сумская область – 113 случаев;
  • Тернопольская область – 65 случаев;
  • Харьковская область – 259 случаев;
  • Херсонская область – 28 случаев;
  • Хмельницкая область – 103 случая;
  • Черкасская область – 180 случаев;
  • Черновицкая область – 74 случая;
  • Черниговская область – 63 случая.

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Напомним, ранее санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины ожидает новой волны эпидемии коронавируса в осенне-зимний период, поскольку на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.

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