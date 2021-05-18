В Украине обнаружили более 2,16 млн случаев COVID-19, за сутки заболели 4 095 человек
За сутки выполнили 61 110 тестов
По состоянию на 18 мая в Украине обнаружили 2 160 095 случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки заболели 4 095 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 235 ребенка и 162 медработника, госпитализировали 999 человек, от осложнений умерли 285 человек.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 425 случаев;
- Винницкая область – 44 случая;
- Волынская область – 135 случаев;
- Днепропетровская область – 220 случаев;
- Донецкая область – 428 случаев;
- Житомирская область – 30 случаев;
- Закарпатская область – 58 случаев;
- Запорожская область – 265 случаев;
- Ивано-Франковская область – 73 случая;
- Киевская область – 229 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 118 случаев;
- Николаевская область – 186 случаев;
- Одесская область – 148 случаев;
- Полтавская область – 275 случаев;
- Ровенская область – 425 случаев;
- Сумская область – 113 случаев;
- Тернопольская область – 65 случаев;
- Харьковская область – 259 случаев;
- Херсонская область – 28 случаев;
- Хмельницкая область – 103 случая;
- Черкасская область – 180 случаев;
- Черновицкая область – 74 случая;
- Черниговская область – 63 случая.
Напомним, ранее санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины ожидает новой волны эпидемии коронавируса в осенне-зимний период, поскольку на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.