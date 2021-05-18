В Украине обнаружили более 2,16 млн случаев COVID-19, за сутки заболели 4 095 человек

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За сутки выполнили 61 110 тестов

По состоянию на 18 мая в Украине обнаружили 2 160 095 случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки заболели 4 095 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 235 ребенка и 162 медработника, госпитализировали 999 человек, от осложнений умерли 285 человек.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 425 случаев;

Винницкая область – 44 случая;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 220 случаев;

Донецкая область – 428 случаев;

Житомирская область – 30 случаев;

Закарпатская область – 58 случаев;

Запорожская область – 265 случаев;

Ивано-Франковская область – 73 случая;

Киевская область – 229 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 118 случаев;

Николаевская область – 186 случаев;

Одесская область – 148 случаев;

Полтавская область – 275 случаев;

Ровенская область – 425 случаев;

Сумская область – 113 случаев;

Тернопольская область – 65 случаев;

Харьковская область – 259 случаев;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 103 случая;

Черкасская область – 180 случаев;

Черновицкая область – 74 случая;

Черниговская область – 63 случая.

Напомним, ранее санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины ожидает новой волны эпидемии коронавируса в осенне-зимний период, поскольку на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.