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В Украине обнаружили более 1,35 млн случаев COVID-19, за минувшие сутки – 4285 новых

Фото из открытых источников

За сутки было проведено 23 066 тестирований

По состоянию на утро 1 марта в Украине подтвердили 1 352 134 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4285 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 258 детей и 93 медработника, 1779 человек были госпитализированы, 68 человек скончались. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 156 случаев;
  • Винницкая область – 598 случаев;
  • Волынская область – 65 случаев;
  • Днепропетровская область – 165 случаев;
  • Донецкая область – 54 случая;
  • Житомирская область – 466 случаев;
  • Закарпатская область – 242 случая;
  • Запорожская область – 83 случая;
  • Ивано-Франковская область – 526 случаев;
  • Киевская область – 208 случаев;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 10 случаев;
  • Львовская область – 315 случаев;
  • Николаевская область – 190 случаев;
  • Одесская область – 207 случаев;
  • Полтавская область – 97 случаев;
  • Ровненская область – 58 случаев;
  • Сумская область – 120 случаев;
  • Тернопольская область – 178 случаев;
  • Харьковская область – 69 случаев;
  • Херсонская область – 20 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 случая;
  • Черкасская область – 67 случаев;
  • Черновицкая область – 335 случаев;
  • Черниговская область – 21 случай.

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Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение этого года все украинцы, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, смогут получить COVID-прививки.

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