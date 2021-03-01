В Украине обнаружили более 1,35 млн случаев COVID-19, за минувшие сутки – 4285 новых
За сутки было проведено 23 066 тестирований
По состоянию на утро 1 марта в Украине подтвердили 1 352 134 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4285 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 258 детей и 93 медработника, 1779 человек были госпитализированы, 68 человек скончались.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 156 случаев;
- Винницкая область – 598 случаев;
- Волынская область – 65 случаев;
- Днепропетровская область – 165 случаев;
- Донецкая область – 54 случая;
- Житомирская область – 466 случаев;
- Закарпатская область – 242 случая;
- Запорожская область – 83 случая;
- Ивано-Франковская область – 526 случаев;
- Киевская область – 208 случаев;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 315 случаев;
- Николаевская область – 190 случаев;
- Одесская область – 207 случаев;
- Полтавская область – 97 случаев;
- Ровненская область – 58 случаев;
- Сумская область – 120 случаев;
- Тернопольская область – 178 случаев;
- Харьковская область – 69 случаев;
- Херсонская область – 20 случаев;
- Хмельницкая область – 32 случая;
- Черкасская область – 67 случаев;
- Черновицкая область – 335 случаев;
- Черниговская область – 21 случай.
Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение этого года все украинцы, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, смогут получить COVID-прививки.