В Украине обнаружили более 1,35 млн случаев COVID-19, за минувшие сутки – 4285 новых

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За сутки было проведено 23 066 тестирований

По состоянию на утро 1 марта в Украине подтвердили 1 352 134 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4285 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 258 детей и 93 медработника, 1779 человек были госпитализированы, 68 человек скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 156 случаев;

Винницкая область – 598 случаев;

Волынская область – 65 случаев;

Днепропетровская область – 165 случаев;

Донецкая область – 54 случая;

Житомирская область – 466 случаев;

Закарпатская область – 242 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 526 случаев;

Киевская область – 208 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 190 случаев;

Одесская область – 207 случаев;

Полтавская область – 97 случаев;

Ровненская область – 58 случаев;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 178 случаев;

Харьковская область – 69 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 67 случаев;

Черновицкая область – 335 случаев;

Черниговская область – 21 случай.

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Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в течение этого года все украинцы, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, смогут получить COVID-прививки.