В Украине обнаружили более 1,26 млн случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 773 человека
Накануне осуществили 40 899 тестирований
По состоянию на утро 12 февраля в Украине зарегистрировано 1 262 867 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 773 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 326 детей и 212 медработников, две тысячи человек госпитализировали, 116 пациентов скончались.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 348 случаев;
- Винницкая область – 307 случаев;
- Волынская область – 117 случаев;
- Днепропетровская область – 297 случаев;
- Донецкая область – 147 случаев;
- Житомирская область – 185 случаев;
- Закарпатская область – 314 случаев;
- Запорожская область – 153 случая;
- Ивано-Франковская область - 592 случая;
- Киевская область - 246 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область - 52 случая;
- Львовская область-373 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 143 случая;
- Полтавская область – 91 случай;
- Ровенская область – 130 случаев;
- Сумская область – 103 случая;
- Тернопольская область – 168 случаев;
- Харьковская область – 189 случаев;
- Херсонская область – 48 случаев;
- Хмельницкая область – 145 случаев;
- Черкасская область – 122 случая;
- Черновицкая область – 243 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что люди, которые переболели на COVID-19, могут вакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после болезни.