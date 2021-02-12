В Украине обнаружили более 1,26 млн случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 773 человека

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Накануне осуществили 40 899 тестирований

По состоянию на утро 12 февраля в Украине зарегистрировано 1 262 867 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 773 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 326 детей и 212 медработников, две тысячи человек госпитализировали, 116 пациентов скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 348 случаев;

Винницкая область – 307 случаев;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 297 случаев;

Донецкая область – 147 случаев;

Житомирская область – 185 случаев;

Закарпатская область – 314 случаев;

Запорожская область – 153 случая;

Ивано-Франковская область - 592 случая;

Киевская область - 246 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область-373 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 143 случая;

Полтавская область – 91 случай;

Ровенская область – 130 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 189 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 145 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 243 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что люди, которые переболели на COVID-19, могут вакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после болезни.