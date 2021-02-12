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В Украине обнаружили более 1,26 млн случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 773 человека

Фото из открытых источников

Накануне осуществили 40 899 тестирований

По состоянию на утро 12 февраля в Украине зарегистрировано 1 262 867 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 4 773 человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 326 детей и 212 медработников, две тысячи человек госпитализировали, 116 пациентов скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 348 случаев;
  • Винницкая область – 307 случаев;
  • Волынская область – 117 случаев;
  • Днепропетровская область – 297 случаев;
  • Донецкая область – 147 случаев;
  • Житомирская область – 185 случаев;
  • Закарпатская область – 314 случаев;
  • Запорожская область – 153 случая;
  • Ивано-Франковская область - 592 случая;
  • Киевская область - 246 случаев;
  • Кировоградская область – 12 случаев;
  • Луганская область - 52 случая;
  • Львовская область-373 случая;
  • Николаевская область – 150 случаев;
  • Одесская область – 143 случая;
  • Полтавская область – 91 случай;
  • Ровенская область – 130 случаев;
  • Сумская область – 103 случая;
  • Тернопольская область – 168 случаев;
  • Харьковская область – 189 случаев;
  • Херсонская область – 48 случаев;
  • Хмельницкая область – 145 случаев;
  • Черкасская область – 122 случая;
  • Черновицкая область – 243 случая;
  • Черниговская область – 98 случаев.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что люди, которые переболели на COVID-19, могут вакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после болезни.

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