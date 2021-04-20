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В Украине обнаружили 8 940 новых COVID-случаев, более 2 тыс. человек госпитализировали

Иллюстративное фото

За сутки осуществили 77 678 тестирований

По состоянию на утро 20 апреля в Украине подтвердили 1 961 956 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 8 940 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 414 детей и 251 медработник, 2 042 человека попали в больницу, 367 человек скончались. 

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 892 случая;
  • Винницкая область – 211 случаев;
  • Волынская область – 306 случаев;
  • Днепропетровская область – 596 случаев;
  • Донецкая область – 585 случаев;
  • Житомирская область – 123 случая;
  • Закарпатская – 133 случая;
  • Запорожская область – 488 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 44 случая;
  • Киевская область – 647 случаев;
  • Кировоградская область – 129 случаев;
  • Луганская область – 188 случаев;
  • Львовская область – 477 случаев;
  • Николаевская область – 296 случаев;
  • Одесская область – 691 случай;
  • Полтавская область – 725 случаев;
  • Ровенская область – 416 случаев;
  • Сумская область – 97 случаев;
  • Тернопольская область – 191 случай;
  • Харьковская область – 804 случая;
  • Херсонская область – 104 случая;
  • Хмельницкая область – 198 случаев;
  • Черкасская область – 402 случая;
  • Черновицкая область – 178 случаев;
  • Черниговская область – 19 случаев.

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Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных через 3-4 недели после празднования Пасхи.

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