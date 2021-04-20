В Украине обнаружили 8 940 новых COVID-случаев, более 2 тыс. человек госпитализировали
За сутки осуществили 77 678 тестирований
По состоянию на утро 20 апреля в Украине подтвердили 1 961 956 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 8 940 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 414 детей и 251 медработник, 2 042 человека попали в больницу, 367 человек скончались.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 892 случая;
- Винницкая область – 211 случаев;
- Волынская область – 306 случаев;
- Днепропетровская область – 596 случаев;
- Донецкая область – 585 случаев;
- Житомирская область – 123 случая;
- Закарпатская – 133 случая;
- Запорожская область – 488 случаев;
- Ивано-Франковская область – 44 случая;
- Киевская область – 647 случаев;
- Кировоградская область – 129 случаев;
- Луганская область – 188 случаев;
- Львовская область – 477 случаев;
- Николаевская область – 296 случаев;
- Одесская область – 691 случай;
- Полтавская область – 725 случаев;
- Ровенская область – 416 случаев;
- Сумская область – 97 случаев;
- Тернопольская область – 191 случай;
- Харьковская область – 804 случая;
- Херсонская область – 104 случая;
- Хмельницкая область – 198 случаев;
- Черкасская область – 402 случая;
- Черновицкая область – 178 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных через 3-4 недели после празднования Пасхи.