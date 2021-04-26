В Украине обнародовали секретные документы об аварии на ЧАЭС: О чем идет речь

СБУ

В них говорится о малоизвестных фактах 35-летней давности

Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей 35 лет назад 26 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как отмечается, в этих материалах содержатся самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, информация об эвакуации почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов. Всего они насчитывают 35 документов.

"Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "предприняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. Таким образом, в случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем во время взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

Следовательно, малоизвестные факты о ЧАЭС можно узнать в двух сборниках "Чернобыльское досье КГБ", подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти. В свободном доступе ознакомиться с первой книгой можно здесь, а со второй - по ссылке.

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Напомним, сегодня, 26 апреля, отмечается 35-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда взорвался один из энергоблоков, что привело к смерти десятков тысяч людей и повлекло за собой необратимые изменения во всем мире.