В Украине обесточены 339 населенных пунктов из-за непогоды, - ГСЧС
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
"По состоянию на 7 час. 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что среди них:
Полтавская – 78, Черкасская – 59, Черниговская – 55, Одесская – 47, Сумская – 40, Хмельницкая – 28, Кировоградская – 24 и Николаевская – 8.
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в субботу, 7 августа, на западе, востоке, Приазовье и Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.
Как сообщалось ранее, в результате непогоды в Украине было обесточены 529 населенных пунктов в семи областях. Больше всего пострадали Львовская (298) и Закарпатская (90) области.