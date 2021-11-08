В Украине нужно вернуть доступную и бесплатную медицину: Эксперт назвал причину

Владимир Чемерис Фото из открытых источников

По словам Чемериса, отреформированная и оптимизированная по рецептам Супрун система здравоохранения не смогла противостоять коронавирусу

В Украину нужно вернуть доступную и бесплатную медицину. Об этом заявил правозащитник Владимир Чемерис.

"Вопрос в том, что наша отреформированная, оптимизированная по рецептам госпожи Супрун система здравоохранения не смогла противостоять вызовам коронавируса. У нас по этой медреформе уничтожили районные больницы, поликлиники. У нас самоотверженно боролись с койко-местами, сейчас их не хватает. У нас частная поставка медицинских товаров, в том числе кислорода, в результате он подорожал и его нехватка. Люди от этого умирают. Вот в этом главная проблема", - сказал он.

По словам Чемериса, вместо того, чтобы бороться и ограничивать гражданские социальные права – необходимо просто понять, что дальше медреформу нельзя продолжать.

"И нам надо не превращать жизнь и здоровье людей в товар, а нужно вернуть доступную и бесплатную медицину", - подчеркнул эксперт.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2022 год 193 млрд грн на медицинскую отрасль, что на 31 млрд больше, чем в этом году. Это должно позволить установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22 500 гривен.