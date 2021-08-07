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В Украине новый рекорд вакцинации: В течение суток сделали более 170 тысяч прививок

Фото из открытых источников

Одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированные - 69 052 человека

В Украине за прошедшие сутки, 6 августа, установлен новый рекорд вакцинации - 170 602 человека прививали от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

"Новый рекорд прививок за сутки! 170 602 человека вакцинированы против COVID-19 06 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированные - 69 052 человека.

По информации ведомства, в течение суток работали 911 мобильных бригад, 2 705 пунктов прививки, 316 центров вакцинации.

В Минздраве также отметили, что с начала вакцинальной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 408 308 прививок.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили о рассмотрении возможности закупки COVID-вакцины на 2022-2023 годы, а также проведение третьего, бустерного, прививки против коронавируса, если такую необходимость покажут клинические исследования.

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