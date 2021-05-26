В Украине увеличение новых случаев коронавируса: За сутки заболели 3395 людей

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве и Харьковской области

По состоянию на утро 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 2 189 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, за минувшие сутки в стране выявлено 3395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев – 208, а выздоровело – 14 987 лиц.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 189 858 лиц, выздоровело – 1 990 051 лицо, летальных случаев – 49 893.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что с начала пандемии от коронавирусной болезни COVID-19 умерли по меньшей мере 115 тыс. медицинских работников. Также он прогнозирует появление в мире нового смертоносного вируса.